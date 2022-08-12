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Происшествия12 августа 2022 19:37

В Екатеринбурге на Уралмаше велосипедист избил прохожую

Женщина госпитализирована с черепно-мозговой травмой и переломами
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Злоумышленника быстро задержали.

Злоумышленника быстро задержали.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге 48-летний токарь на велосипеде поругался на улице с прохожей, а потом напал на нее и избил до полусмерти. Как сообщает городское УМВД, после случившегося мужчина сбежал.

- Женщине был нанесен тяжкий вред здоровью. Врачи диагностировали у потерпевшей закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом скуловой кости, ушибы, - рассказали в полиции.

Злоумышленника быстро задержали и завели на него уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что полиция Екатеринбурга рассказала свою версию нападения велосипедиста-извращенца на каратистку. По словам девушки, на Эльмаше неизвестный начал домогаться до нее, но она дала ему отпор, сломав нос и вывихнув челюсть.