В уральском поселке вспыхнуло кафе

На место оперативно приехали двое спасателей. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В поселке Трошково, который находится в Тугулымском городском округе, произошел пожар в кафе. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 12 августа в 20:19 на улице Школьная.

- На площади одного квадратного метра повреждены: пол, стена входной группы кафе, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали двое спасателей на пожарной машине, но пламя было потушено до их приезда местными жителями. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в поселке Краснополянское произошел пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 12 августа в 17:01 на улице Ленина.