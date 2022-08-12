В Екатеринбурге мужчина на квадроцикле не справился с управлением и погиб

Мужчина в момент аварии был без шлема. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге мужчина на квадроцикле «СТЕЛС» устроил ДТП. Как сообщает городская Госавтоинспекция, 12 августа в 20:00 в лесном массиве уралец не справился с управлением и перевернулся.

- В результате происшествия 31-летний водитель квадроцикла скончался до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали в ГИБДД.

Мужчина в момент аварии был без шлема. Сотрудники устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге днем 12 августа около дома № 50 на улице Сулимова Skoda Rapid врезалась во внедорожник Hummer H2. В аварии пострадали женщина и ребенок, сообщает городское ГИБДД.