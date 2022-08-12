В Екатеринбурге мужчина нашел чужую банковскую карту и потратил с нее деньги

Злоумышленник сознался в содеянном. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге в полицию обратился мужчина с просьбой найти неизвестного, который потратил деньги с его банковской карты. Как сообщает городское УМВД, потерю екатеринбуржец обнаружил, когда был на работе.

- В дальнейшем сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в хищении денег с карты заявителя. Им оказался ранее несудимый екатеринбуржец, - сообщили в полиции.

Злоумышленник сознался в содеянном и пояснил, что нашел «пластик» на улице. На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счет», ему грозит срок до шести лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в полицию Екатеринбурга обратилась старушка, она заявила, что кто-то нашел ее потерянную пластиковую карту и потратил с нее девять тысяч рублей.