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Происшествия12 августа 2022 15:22

В уральском поселке сгорел частный дом

На месте работали девять спасателей
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В поселке Краснополянское произошел пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 12 августа в 17:01 на улице Ленина.

- На площади 35 квадратных метров сгорел частный жилой дом, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали три пожарные машины и девять спасателей, которые потушили огонь в 17:23, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 18:18. Информация о пострадавших не поступало.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге ночью, 12 августа на улице Крауля сгорели Mitsubishi Lancer и Chevrolet Niva. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров.