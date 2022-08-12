В Нижнем Тагиле маршрутки перестанут заезжать на остановку возле вокзала

Пассажиры смогут сесть на общественный транспорта у «Гастронома». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Нижнего Тагила объявила, что маршрутки под номерами 1, 1С, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 20, 23, 26, 30, 31, 32, 36, 46 перестанут заезжать на остановку около ЖД вокзала. С 12 по 15 августа пассажиры смогут сесть на общественный транспорт возле «Гастронома».

- Посадка в автобусы, обслуживающие маршруты Дзержинского района, микрорайон Старатель и поселок Северный остается без изменений на проспекте Строителей, - рассказали в мэрии

Ранее мы писали, что по решению мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева трамваи после празднования Дня города будут ходить бесплатно. Как сообщает Администрация Нижнего Тагила, общественный транспорт будет ходить до 3:00.