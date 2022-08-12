Полиция Екатеринбурга опровергла нападение велосипедиста-извращенца на каратистку

Заявление от гражданки не зафиксировано ни в одном отделении. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Екатеринбурга рассказала свою версию нападения велосипедиста-извращенца на каратистку. По словам девушки, на Эльмаше неизвестный начал домогаться до нее, но она дала ему отпор, сломав нос и вывихнув челюсть.

- В ходе проведенной проверки установлено, что сообщений о подобных противоправных действиях в данном районе не фиксировалось, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УМВД города.

Пострадавшая также сообщила о том, что хотела написать заявление, но у нее его не приняли из-за недостаточной доказательной базе. Однако в полиции Екатеринбурга рассказали, что это ложь, и в одно городское отделение УМВД сообщение об инциденте не поступало.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге начался процесс по делу об убийстве 21-летней жительницы Академического Анастасии Гадировой. Сотрудница магазина интимных товаров была убита в своей квартире на улице Павла Шаманова 24 июля прошлого года.