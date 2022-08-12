После самоубийства медсестры в свердловской больнице сменилось руководство

Медсестру нашли мертвой в конце июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больнице поселка Ачит Свердловской области сменился главный врач. Вместо Лилии Идиятовой исполняющей обязанности назначена заведующая рентгенологическим отделением Ксения Габдрахманова. Об этом «КП-Екатеринбург» на правах анонимности сообщили сотрудники больницы.

Они утверждают, что поводом для перестановок в руководстве послужил суицид 45-летней медсестры Надежды К. Женщину обнаружили мертвой в конце июня. Коллеги утверждают, что ее довели до самоубийства две санитарки.

- Лилия Маргазимовна покинула больницу 9 августа. Выгнали ее после случая с Надей, - рассказал собеседник «КП-Екатеринбург».

На момент публикации дозвониться до Ксении Габдрахмановой и Лилии Идиятовой не удалось. В пресс-службе минздрава Свердловской области пояснили, что смогут уточнить информацию лишь 15 августа.

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