В Екатеринбурге пенсионерка отдала мошенникам полмиллиона рублей

Мошенники сообщили по телефону пенсионерке, что на ее имя пытаются взять кредит Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 66-летняя пенсионерка перевела на безопасные счета мошенников полмиллиона рублей. Она обратилась в полицию с заявлением 11 августа, сообщает городское УМВД.

- Заявительница пояснила полицейским, что несколькими днями ранее ей позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником кредитной организации. Лжеспециалист заявила собеседнице, что неизвестные пытаются оформить на ее имя кредит, - говорится в сообщении.

Для предотвращения противоправных действий бабушке якобы нужно было перевести деньги на «безопасные» счета, которые ей укажут. Пенсионерка сняла 290 тысяч рублей и отправилась с ними к платежному терминалу на улице Металлургов. При этом лжесотрудник банка ей специально вызвала такси.

После того, как пожилая екатеринбурженка перевела аферистам деньги, ей сообщили, что «безопасные ячейки» якобы заблокированы. Мошенники заявили, что для их активации нужно перевести еще деньги.

Тогда пенсионерка заняла 200 тысяч рублей у знакомых. Через банкомат она перевела их аферистам. После всех операций злоумышленники перестали выходить на связь. Тогда горожанка поняла, что ее обманули, и обратилась к стражам порядка. В полиции завели уголовное дело.