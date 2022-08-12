Власти Екатеринбурга выставили на продажу завод детского питания

В документе говорится, что на аукцион выставят 100% акций молочной кухни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продают ООО «Уралбиомед», производителя детского питания. Мэр Алексей Орлов подписал постановление об утверждении условий приватизации компании.

В документе говорится, что на аукцион выставят 100% акций молочной кухни. Начальная цена завода составляет 37 миллионов рублей без учета НДС. Задаток для участия в торгах определен на уровне 7,4 миллиона рублей. Шаг аукциона – 1,8 миллиона рублей.

Ранее о продаже завода заявлял замначальника департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров на заседании постоянной комиссии по муниципальной собственности. Он рассказал, что на предприятии работают 14 человек. Здание «Уралбиомед» находится на улице Луначарского, 133.