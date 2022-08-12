В Екатеринбурге перекроют улицу Чайковского

на участке будут проводить модернизацию тепловых сетей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Чайковского. Речь идет об участке в районе домов № 67 и 76а, сообщает мэрия.

- Закрытие движения транспорта связано с проведением работ по модернизации тепловых сетей на данном участке, - говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать с 31 августа по 26 сентября. После завершения работ коммунальщики обещают восстановить все нарушенные элементы благоустройства. Специалисты компании просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге временно закроют четную сторону улицы Вайнера на участке от Антона Валека до проспекта Ленина. Ограничения будут действовать с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2024 года.