«Синара-Девелопмент» наградила сотрудников, которые внесли большой вклад в развитие предприятия

Фото предоставлено пресс-центром Группы Синара

Почетными грамотами и благодарственными письмами отмечен 31 работник. В частности, ведущему специалисту управления подготовки строительства службы заказчика Елене Вавиловой вручена почетная грамота главы Екатеринбурга, заместитель руководителя дирекции перспективных проектов и имущественных отношений Вера Реннер отмечена благодарственным письмом администрации Октябрьского района города, главному специалисту по проектированию объектов генплана архитектурно-проектного отдела Алене Мартьяновой вручена почетная грамота Гильдии строителей Урала.

Кроме того, 16 сотрудников компании получили благодарственные письма генерального директора «Синара-Девелопмент» за активную жизненную позицию и популяризацию здорового образа жизни. В 2022 году они приняли участие во Всероссийском экстремальном забеге «Гонка Героев» и полумарафоне «ЗаБег.РФ».

Фото предоставлено пресс-центром Группы Синара

«Наша профессия — одна из самых важных и ответственных. Мы меняем облик городов, возводим уникальные объекты, укрепляем экономику регионов, повышаем уровень и качество жизни россиян. Поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю успехов и процветания, творческих подходов и новых горизонтов», - сказал генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев на церемонии награждения сотрудников компании.

Следует отметить, что за 13 лет работы «Синара-Девелопмент» реализовала 43 проекта общей площадью более 1,1 миллиона кв. м. В портфеле текущих проектов еще 1,4 миллиона кв. м. Компания реализует проекты жилой и коммерческой недвижимости, имеет опыт реставрации исторических зданий, а также возведения спортивных и развлекательных комплексов международного уровня. «Синара-Девелопмент» входит в пятерку крупнейших застройщиков Екатеринбурга.