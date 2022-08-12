В Екатеринбурге Skoda Rapid врезалась в Hummer

Skoda Rapid не предоставила преимущество в движении внедорожнику. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге днем 12 августа около дома № 50 на улице Сулимова Skoda Rapid врезалась во внедорожник Hummer H2. В аварии пострадали женщина и ребенок, сообщает городское ГИБДД.

- По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda Rapid, двигаясь по улице Учителей со стороны Сулимова в сторону Вилонова, при повороте налево к ТЦ «Парк Хаус» не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с Hummer H2, - говорится в сообщении.

Внедорожник ехал по улице Учителей во встречном направлении. В ДТП пострадали 29-летняя женщина-водитель и 6-летняя девочка-пассажир из Skoda. Женщину госпитализировали. Девочку доставили в больницу с порезами лица. Стаж водителя составляет 11 лет.

Женщина, которая была за рулем Skoda, объяснила, что при повороте налево ей уступил дорогу водитель в левом встречном ряду. После этого она начала движение. По словам женщины, она поздно заметила внедорожник.

За рулем Hummer был 40-летний мужчина. Его стаж вождения составляет 22 года. Он рассказал, что перед ним неожиданно выехала легковушка. Мужчина применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.