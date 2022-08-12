Губернатор подставил спину для автографа 14-летнему школьнику

Школьник подарил главе региона свою книгу с автографом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Интересные кадры пришли сегодня, 12 августа, из Нижнего Тагила. Вот стоит школьник и что-то пишет в книге, а чтобы было удобнее, книгу он приложил к… спине главы региона. Оказалось, что парень решил подарить ему книгу, которую сам и написал. А губернатор попросил автора оставить в ней автограф.

- Смотрим набережную в Нижнем Тагиле. И тут подбежал парень. Протягивает книжку. Оказалось, сам написал и издал в 14 лет, - рассказывает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. – Говорю: дак ты мне хоть автограф оставь! Начал писать на коленке, а неудобно. Пришлось спину подставить. Молодец, Антон. По дороге обратно обязательно прочитаю.

Нижний Тагил сегодня начал праздновать свое 300-летие. В связи с этим губернатор посетил несколько мероприятий в городе, среди которых, например, открытие моста через Тагильский пруд.