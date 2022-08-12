На Урале детсад выплатил компенсацию малышу за удар об угол игрушечного домика

Ребенок травмировался во время игры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кушве детсад выплатил компенсацию малышу за удар об угол деревянного игрушечного домика. Инцидент произошел в июле 2021 года, когда малыш играл в дошкольном учреждении. Ребенок получил ушибленную рану головы.

- Прокуратура Кушвы по обращению местной жительницы провела проверку в связи с травмированием ребенка во время нахождения в детском саду, - рассказали в пресс-службе прокуратуры. - Прокуратура в интересах малолетнего направила в суд исковое заявление о взыскании с детского сада компенсации морального вреда.

Кушвинский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил, взыскав с дошкольного учреждения компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей. Деньги уже выплачены семье ребенка.