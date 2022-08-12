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Общество12 августа 2022 10:58

На Урале детсад выплатил компенсацию малышу за удар об угол игрушечного домика

Ребенок получил ушибленную рану головы
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Ребенок травмировался во время игры

Ребенок травмировался во время игры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кушве детсад выплатил компенсацию малышу за удар об угол деревянного игрушечного домика. Инцидент произошел в июле 2021 года, когда малыш играл в дошкольном учреждении. Ребенок получил ушибленную рану головы.

- Прокуратура Кушвы по обращению местной жительницы провела проверку в связи с травмированием ребенка во время нахождения в детском саду, - рассказали в пресс-службе прокуратуры. - Прокуратура в интересах малолетнего направила в суд исковое заявление о взыскании с детского сада компенсации морального вреда.

Кушвинский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил, взыскав с дошкольного учреждения компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей. Деньги уже выплачены семье ребенка.