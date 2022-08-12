Налоговые органы начислят налог тем, кто не отчитался о доходах за 2021 год

С 16 июля 2022 на неоплаченную сумму налога началось начисление пеней Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

После истечения установленного срока уплаты НДФЛ по декларации, то есть с 16 июля 2022 года налоговые органы проводят камеральные налоговые проверки по расчетам налога на доходы физических лиц.

Это касается тех налогоплательщиков, которые в 2021 году продали имущество, находящееся в собственности менее предельного срока владения или получили в дар недвижимость не от близкого родственника, но при этом не представили декларацию 3-НДФЛ в налоговые органы. Эти граждане начали получать от налоговых органов требования о представлении декларации 3-НДФЛ.

В большинстве случаев налоговые органы располагают информацией по сумме сделке при продаже, при этом документы, подтверждающие фактические расходы на приобретение недвижимости, отсутствуют. Сумма налога к уплате будет рассчитана с учётом налогового вычета, установленного Налоговым Кодексом Российской федерации.

В случае, если у вас имеется незадекларированный доход и документально подтвержденные расходы, связанные с куплей-продажей реализованного имущества, ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга рекомендует представить в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ за 2021 год, отразив сумму полученного дохода и документально подтвержденные расходы.

Установленный срок оплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) истек 15 июля 2022 года. С 16 июля 2022 на неоплаченную сумму налога началось начисление пеней, и налогоплательщики, не оплатившие вовремя НДФЛ, перешли в разряд должников. Пени имеют фиксированный размер – 1/300 действующей ставки рефинансирования Центробанка России и начисляются за каждый день просрочки платежа. Поэтому, чем раньше задолженность будет погашена, тем меньше будет сумма пени к уплате.

Подробнее о том, кто обязан отчитаться о доходах за 2021 год и у кого отсутствует такая обязанность, можно прочитать здесь. Вопросы можно задать по бесплатному номеру телефона Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-2222. Об этом сообщает ИФНС по Кировскому районе Екатеринбурга.