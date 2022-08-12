В Екатеринбурге до 2025 года перекроют улицу Вайнера

На месте проведения работ будут установлены дорожные знаки и указатели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге временно закроют четную сторону улицы Вайнера. Речь идет об участке от улицы Антона Валека до проспекта Ленина, сообщает мэрия.

- Это связано со строительством комплекса зданий. Одностороннее движение транспорта будет организовано по территории ликвидируемой платной парковки от дома № 1 на улице Вайнера до проспекта Ленина, - говорится в сообщении.

В обратном направлении машины смогут проехать по улице Маршала Жукова через Антона Валека. Также автомобилисты смогут заехать с улицы 8 Марта в районе дома № 4. Ограничения будут действовать с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2024 года.

На месте проведения работ будут установлены дорожные знаки и указатели. Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее в Екатеринбурге продлили сроки закрытия движения по улице Серафимы Дерябиной до 10 октября 2022 года. Речь идет об участке на нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной от улицы Академика Бардина до Волгоградской.