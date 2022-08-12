В ветренную погоду лучше держаться подальше от легких построек и конструкций Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Свердловской области четвертый раз за неделю продлили штормовое предупреждение. 13 августа 2022 года ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, сообщает региональное ГУ МЧС.

- В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить, - предупреждают спасатели.

Сотрудники МЧС советуют держаться подальше от легких построек и конструкций, если ветер застал на улице. А автомобилистам следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Первое штормовое предупреждение на Урале объявили на текущей неделе 9 августа. В этот день ожидались сильные дожди, грозы и град. Затем предупреждение продлили до 10 августа. Синоптики обещали ливни, крупный град и порывы ветра до 26 метров в секунду.

Позже спасатели продлили штормовое предупреждение до среды, 11 августа. В этот день прогнозировали ливни, грозы, крупный град и порывы ветра до 25 метров в секунду. Третий раз за неделю предупреждение продлили 12 августа. Спасатели сообщали о грядущих грозах и усилении ветра до 18 метров в секунду.