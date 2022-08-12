Эксперты посоветовали для ловли рыбы дни, когда атмосферное давление будет пониженным Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Эксперты сервиса «Яндекс Погода» назвали лучшие дни и места для рыбалки в окрестностях Екатеринбурга в августе 2022 года. Они включили в список Белоярское водохранилище, озеро Шарташ и озеро Балтым.

На Белоярском водохранилище лучше рыбачить 13 и 17 августа. В эти дни будет наблюдаться переменная облачность, а атмосферное давление будет пониженным. Температура воды составит +19 градусов. Погода идеально подойдет для ловли такой хищной рыбы, как щука и лещ. Похожая почти безветренная погода ждет рыбаков на водохранилище и 17 августа.

На озеро Шарташ стоит брать удочки и снасти 18 и 19 августа. Температура воды будет на уровне +20 градусов. Ожидается переменная облачность. Атмосферное давление будет пониженным. В эти дни будет удачной рыбалка на карпа, линя и карася.

Озеро Балтым будет удачным местом для рыбалки 13 и 14 августа. Эксперты обещают хорошую погоду с переменной облачностью. Температура воды будет +16…+19 градусов, а атмосферное давление будет оставаться пониженным. Это будет удачная погода ловли окуня и щуки.