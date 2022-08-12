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Недвижимость12 августа 2022 8:38

Рассматриваем фото с открытия моста через пруд в Нижнем Тагиле

Опубликованы фото нового моста через пруд в Нижнем Тагиле
Дарья ЧИПУРИНА
Мост торжественно открыли 12 августа перед юбилеем города

Мост торжественно открыли 12 августа перед юбилеем города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 августа в Нижнем Тагиле прошло торжественное открытие моста через Тагильский пруд. Протяженность моста составляет 434 метра, а на реализацию проекта ушло 3,98 миллиарда рублей. Мост включает в себя четыре полосы движения.

Протяженность моста составляет 434 метра

Протяженность моста составляет 434 метра

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На открытие приехали полпред президента РФ в УРФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона отметил, что строительство не было легким и пообещал наградить строителей моста.

Мост включает в себя четыре полосы движения

Мост включает в себя четыре полосы движения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рассматриваем фото нового моста.

Глава региона отметил, что строительство не было легким

Глава региона отметил, что строительство не было легким

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Евгений Куйвашев пообещал наградить строителей

Евгений Куйвашев пообещал наградить строителей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этот мост жители Гальянки ждали четверть века

Этот мост жители Гальянки ждали четверть века

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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