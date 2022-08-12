Рассматриваем фото с открытия моста через пруд в Нижнем Тагиле

Мост торжественно открыли 12 августа перед юбилеем города
Фото: Алексей БУЛАТОВ
12 августа в Нижнем Тагиле прошло торжественное открытие моста через Тагильский пруд. Протяженность моста составляет 434 метра, а на реализацию проекта ушло 3,98 миллиарда рублей. Мост включает в себя четыре полосы движения.
Протяженность моста составляет 434 метра
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На открытие приехали полпред президента РФ в УРФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона отметил, что строительство не было легким и пообещал наградить строителей моста.
Мост включает в себя четыре полосы движения
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Рассматриваем фото нового моста.
Глава региона отметил, что строительство не было легким
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Евгений Куйвашев пообещал наградить строителей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Этот мост жители Гальянки ждали четверть века
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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