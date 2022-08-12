Мама убитой на Сортировке студентки рассказала, что нашли в квартире

Фото: соцсети Светланы Коптевой

Мама убитой студентки на Сортировке Елена Коптеваа забрала вещи дочери. Напомним, 4 августа молодую маму Светлану Гусеву убил муж Никита. После этого молодой человек покончил с собой. В квартире остался пятимесячный сын Светы и Никиты. Жилье молодой семьи было опечатано в день убийства. В квартиру на улице Бебеля, 144 Елена смогла попасть только вечером, 9 августа.

- Квартира была черной, так как следователи снимали отпечатки пальцев. Диван, который был весь в крови, мы выкинули. Естественно, что следы крови на нем мы вырезали. Он принадлежал хозяевам, поэтому взамен мы купили другой. Родители Никиты помогли нам его занести в квартиру, - рассказывала «КП-Екатеринбург» Елена Коптева.

После того, как вещи дочки были собраны, Елена Коптева уехала обратно в Верхнюю Салду.

Ранее, Елена Коптева откровенно рассказывала про мужа-абьюзера, который издевался над 19-летней женой Светланой. Никита Гусев заставлял девушку брать микрозаймы. Кроме того, муж Светланы даже отбирал ее документы и угрожал, что не выпустит ее.