На Ямале горят 3600 гектаров леса

Леса на Ямале продолжают гореть Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ямало-Ненецком автономном округе по данным на 12 августа 2022 года горят 3600 гектаров леса. На борьбу с огнем направлено 550 человек. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».

Самый крупный пожар зафиксирован под Лонгъюганом, огонь распространяет сильный ветер, порывы которого достигают 18 метров в секунду. Из-за погоды спасатели пока не могут справиться с огнем. За сутки ликвидировано 6 очагов возгорания.

Всего с начала пожарного сезона в ЯНАО ликвидировано 368 природных пожаров, огонь выжег больше 12 тысяч гектаров.