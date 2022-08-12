В Екатеринбурге арестовали мать, которая продала своего сына за 300 тысяч рублей

До 8 октября горе-мать будет находиться под стражей Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга 11 августа вынесли меру пресечения Наргизе А., которая продала своего семилетнего сына за 300 тысяч рублей. Женщину задержали на фуд-корте ТРЦ «Карнавал» как только волонтеры, представившиеся покупателями, передали ей наличку.

- Со слов задержанной она пошла на преступление в связи с тяжелым материальным положением, хотя верится в это с трудом, так как ее супруг сообщил оперуполномоченным о среднем ежемесячном доходе в размере порядка 120 тысяч рублей, - рассказывал Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 127.1 УК РФ «Торговля в отношении несовершеннолетнего». Судья принял решение об аресте женщины на 2 месяца. До 8 октября она будет находиться под стражей. Свою вину она признала полностью. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.