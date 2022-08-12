В Нижнем Тагиле открыли мост на Циолковского

Сейчас планируется доделать благоустройство пешеходных дорожек и провести озеленение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле открыли движение по четырехполосному мосту на улице Циолковского. Об этом сообщает мэрия.

- Мы планируем доделать благоустройство пешеходных дорожек, провести озеленение. В месте примыкания моста и дороги до перекрестка улиц Циолковского и Октябрьской революции уложили нижний слой асфальтового покрытия и будем продолжать устройство дорожного полотна, - рассказал руководитель проекта Владимир Останин.

Реконструкция моста велась с весны 2021 года. Транспортный узел сопряжен с железной дорогой, поэтому все ремонтные работы зависели от движения составов под мостовым переходом. Также во время работы выяснилось, что в основании путепровода лежат старые рельсы, что осложнило бурение скважин и установку новых опор.

Ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев пообещал губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву сдать мост на улице Циолковского ко дню города в августе. Он заверял, что все работы подходят к концу.