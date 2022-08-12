В Екатеринбурге появятся новые комплексы для анализа транспортного потока

Новые комплексы появятся до конца года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге до конца года появится около 400 комплексов для анализа транспортного потока. Об этом сообщили в пресс-службе УГМК-Телеком.

- Они призваны определять интенсивность, пропускную способность, среднюю скорость, плотность транспортного потока, проводить анализ данных и создавать на их базе матрицы корреспонденций, чтобы строить «тепловые карты» маршрутов, отражающих загруженность, как отдельного участка дороги, так и комплекса автодорог, - рассказала ведущий руководитель проектов компании Оксана Перминова.

Также планируется внедрить в городе первую систему метеомониторинга. Специалисты установят метеопост, который сможет считывать температуру и влажность дорожного покрытия, уровень концентрации реагентов, а также фиксировать температуру и влажность воздуха и определять направление ветра.

- Например, если в сильный гололед их будет недостаточно, дорожные службы смогут оперативно среагировать и обработать дорогу, - объясняют в компании.

Напомним, ранее мы писали, что специалисты установят видеодетекторы транспорта и внедрят новую систему метеомониторинга в Нижнем Тагиле.