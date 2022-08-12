Мэр Владислав Пинаев назвал причину визита Шойгу в Нижний Тагил

Министр обороны посетит главное оборонное предприятие Среднего Урала Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Владислав Пинаев назвал причину визита министра обороны Российской Федерации в Нижний Тагил. Как сообщалось ранее, Сергей Шойгу должен был приехать в город в эту пятницу, 12 августа. Некоторые связывали его визит с празднование 300-летия Нижнего Тагила, но эта информация не подтвердилась.

- Министр обороны приезжает на Уралвагонзавод, он работает по своей программе, не имеющей отношения к празднованию 300-летия города, - уточнил в эфире радио «Комсомольская правда» Владислав Пинаев.

Добавим, что по данным ИА «Все новости», глава Минобороны встретиться с гендиректором УВЗ Александром Потаповым. Они обсудят выполнение гособоронзаказа.