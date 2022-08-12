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Общество12 августа 2022 6:17

Строители продлили сроки закрытия улицы Серафимы Дерябиной

Транспорт направят по четной стороне дороги
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Участок перекрыло АО «Трест Уралтрансспецстрой»

Участок перекрыло АО «Трест Уралтрансспецстрой»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продлили сроки закрытия движения по улице Серафимы Дерябиной. Об этом сообщает мэрия.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - говорится в сообщении.

Дорогу перекрыло АО «Трест Уралтрансспецстрой». Речь идет об участке на нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной от улицы Академика Бардина до Волгоградской. Там нельзя будет проехать до 10 октября 2022 года.

Также строители закроют проезд транспорта от дома № 51/1 на улице Серафимы Дерябиной до Академика Бардина. Ограничения будут действовать с 27 августа по 15 октября. Помимо этого, закрытие коснется дублера улицы на этом участке. Транспорт направят по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной.