Семья не состояла на учете Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный отдел СК по Кировскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по статье 110 УК «Доведение до самоубийства» после смерти ученика 11 класса.

Известно, что лицеист проживал с отцом. Семья не состояла на учете, ранее проблем с ребёнком не было.

Вечером 10 августа отец попросил сына прибраться в квартире и вымыть посуду, после чего между ними произошёл конфликт. Подросток сказал, что пойдет в гости к бабушке. А потом свёл счёты с жизнью.

Возбуждение уголовного дела - это процессуальная необходимость, чтобы провести ряд следственных действий. Иными словами это не означает, что в данной истории есть криминальная составляющая, - пояснил «КП-Екатеринбург» осведомлённый источник.

По месту учебы старшеклассник характеризовался как положительный и старательный ученик. Однако его отец отмечал и скрытное поведение сына.