Египетская авиакомпания возобновила полеты из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх

Рейсы будут выполнять дважды в неделю по четвергам и воскресеньям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания Al Masria Universal Airlines возобновила полеты из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщает аэропорт Кольцово.

- Рейсы на направлении планируются дважды в неделю по четвергам и воскресеньям, - говорится в сообщении.

Первый полет на самолете Airbus A320 выполнили 11 августа. Авиалайнер прибыл в Кольцово в 15:53 и отправился с полной загрузкой в Египет в 17:48.

Вылеты из Екатеринбурга запланированы на 17:25 по четвергам и в 19:50 по воскресеньям. Отправления из Шарм-эль-Шейха будут осуществляться в 07:35 и 10:00 соответственно.

Ранее, авиакомпания Red Wings получила разрешение на полеты из Екатеринбурга в два китайских города - Хайкоу и Санья.