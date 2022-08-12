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Общество12 августа 2022 5:53

Губернатор объяснил, как объехать работы на развязке ЕКАД с Челябинским трактом

Также он попросил направить на участок трассы несколько экипажей ГИБДД
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
На дороге установят дополнительные знаки

На дороге установят дополнительные знаки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил автомобилистам в своем telegram-канале как объехать работы на развязке ЕКАД с Челябинским трактом, где утром 12 августа изменили схему движения.

- Теперь, чтобы повернуть к Большому Истоку, нужно ехать по дублеру. Это временная мера, необходимая, чтобы провести дорожные работы, - написал глава региона.

Губернатор также отметил, что многие водители по привычке поехали обычным маршрутом, поэтому он направил несколько экипажей ГИБДД, чтобы они помогали им сориентироваться.

- Штрафовать никого, конечно, не будут, - пообещал Евгений Куйвашев. - Также на дороге установят дополнительные знаки.

Напомним, схему движения на развязке изменили до конца сентября. Ранее о дорожных работах водителей предупредили в ГИБДД.