Свердловская магистраль открыла в ДК Железнодорожников в Екатеринбурге общедоступную библиотеку модельного формата

Фото из архива РЖД

11 августа во Дворце культуры Железнодорожников (ДКЖ) в Екатеринбурге открыла для всех желающих свои двери библиотека модельного формата.

В ходе обновления, к 105-летнему юбилею ДКЖ, в библиотеке оборудовали два новых читальных зала. Основной выполнен в модельном формате – включает коворкинг-зону и свободный доступ к отделам семейного чтения, литературы для детей, книг по культуре и искусству, философии и психологии, отделу исторической литературы и изданий об Урале и Екатеринбурге. Второй читальный зал оснащен видеооборудованием и интерактивными панелями для проведения презентаций, лекций и творческих встреч. Всем посетителям доступны бесплатный wi-fi, ноутбуки для работы, техника для копирования, сканирования и печати.

Фото из архива РЖД

Библиотека является подразделением Дирекции социальной сферы Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Ее книжный фонд насчитывает свыше 84 тысяч экземпляров классической и современной литературы. В зале редких книг, куда вход возможен только в сопровождении сотрудника, доступны более 200 ценных экземпляров, изданных в конце 19 – начале 20 вв. Также библиотека радует своих читателей интересными книжными выставками, мастер-классами, литературно-музыкальными гостиными. Проводит тематические мероприятия для школьников.

Железнодорожная библиотека ведет свое начало с 1917 года, когда у работников магистрали в Екатеринбурге родилась идея создать первый рабочий клуб. Своими силами они провели ремонт в полуразрушенном помещении бывшей школы, завезли театральный реквизит, костюмы и книги. Вместе с клубом библиотека пережила все невзгоды гражданской войны.

Фото из архива РЖД

В начале 30-х годов известный архитектор и инженер Константин Бабыкин спроектировал для Дома культуры новое здание в стиле конструктивизма. Библиотеке в помещении на улице Челюскинцев, 102 отвели две комнаты на 1 этаже. К этому времени уже имелся достаточный фонд художественной и технической литературы. Работал абонемент, читальный зал, отдел передвижной работы. В годы Великой Отечественной в клубе был размещен эвакопункт, библиотеке пришлось потесниться. Лишь с окончанием войны она вновь заняла первый этаж здания, а в конце 40-х после реконструкции ее площадь была расширена.