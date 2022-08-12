В Свердловской области за полгода выявили 458 случаев сальмонеллеза

Врачи рекомендуют следить за качеством приготовленной пищи, чтобы не заразиться Фото: Алексей БУЛАТОВ

За первые полгода 2022 года в Свердловской области выявили 458 сальмонеллеза. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в Центре общественного здоровья и медпрофилактики Свердловской области.

- В 2021 году в Свердловской области зарегистрировано 878 случаев заболеваемости сальмонеллезом, что ниже уровня 2020 года на 12% и среднемноголетнего уровня на 37%, - добавили там.

При этом среди детей заболеваемость в 2021 году осталась на уровне 2020 года. Среди взрослых замечено снижение случаев сальмонеллеза на 18%.

В центре рекомендуют следить за качеством приготовленной пищи, чтобы не заразиться. Человек обычно заражается через продукты животного происхождения: яйца, мясо, молоко.

Ранее, в апреле 2022 года, стало известно, что в 2021 году число зараженных сифилисом выросло на 28,3% в сравнении с 2020 годом. Врачи предполагают, что на резкий рост могли повлиять пандемия коронавируса и режим самоизоляции. Они думают, что из-за нахождения дома и разрыва связей люди соскучились по общению и сексу.