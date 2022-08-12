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Общество12 августа 2022 5:34

В Свердловской области за полгода выявили 458 случаев сальмонеллеза

За весь 2021 год им заразились 878 человек
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Врачи рекомендуют следить за качеством приготовленной пищи, чтобы не заразиться

Врачи рекомендуют следить за качеством приготовленной пищи, чтобы не заразиться

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За первые полгода 2022 года в Свердловской области выявили 458 сальмонеллеза. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в Центре общественного здоровья и медпрофилактики Свердловской области.

- В 2021 году в Свердловской области зарегистрировано 878 случаев заболеваемости сальмонеллезом, что ниже уровня 2020 года на 12% и среднемноголетнего уровня на 37%, - добавили там.

При этом среди детей заболеваемость в 2021 году осталась на уровне 2020 года. Среди взрослых замечено снижение случаев сальмонеллеза на 18%.

В центре рекомендуют следить за качеством приготовленной пищи, чтобы не заразиться. Человек обычно заражается через продукты животного происхождения: яйца, мясо, молоко.

Ранее, в апреле 2022 года, стало известно, что в 2021 году число зараженных сифилисом выросло на 28,3% в сравнении с 2020 годом. Врачи предполагают, что на резкий рост могли повлиять пандемия коронавируса и режим самоизоляции. Они думают, что из-за нахождения дома и разрыва связей люди соскучились по общению и сексу.