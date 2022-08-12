Схему движения изменили из-за реконструкции транспортной развязки Фото: Алексей БУЛАТОВ

На развязке Челябинский тракт - ЕКАД до 30 сентября изменили схему движения. Въезд на ЕКАД осуществляется по новой схеме движения. Об этом 12 августа предупредили автомобилистов в городском ГИБДД.

- Госавтоинспекция Екатеринбурга информирует, что на развязке Челябинский тракт - ЕКАД изменена схема движения в связи с реконструкцией транспортной развязки, - сообщается в telegram-канале ГИБДД. - Уважаемые водители, на месте реконструкции установлены временные дорожные знаки.

Фото: telegram-канал ГИБДД Екатеринбурга

Напомним, ранее мы писали, что строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги планируют закончить в ноябре 2022 года. Губернатор Свердловской области тогда отметил, что это будет специальный режим передвижения, так как не все работы будут закончены. Для окончательного ввода дороги в эксплуатацию нужен будет еще год.