В Екатеринбурге сгорели Mitsubishi Lancer и Chevrolet Niva

Пожарным удалось справиться с огнем за три минуты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ночью, 12 августа на улице Крауля сгорели Mitsubishi Lancer и Chevrolet Niva. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров.

- В 02:18 поступило сообщение о пожаре. Сгорел автомобиль Mitsubishi Lancer, поврежден кузов автомобиля Chevrolet Niva. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожарным удалось справиться с огнем за три минуты. О пострадавших не сообщается.

Напомним, ночью, 11 августа в районе Автовокзала вспыхнули BMW X5, Toyota Land Cruiser и Toyota Camry. По данным МЧС, огонь распространился на двух квадратных метрах и был потушен в течение трех минут. Полиция проводит проверку.