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Происшествия11 августа 2022 20:02

В Екатеринбурге мужчина ограбил цветочный павильон

Налетчик угрожал ножом
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Злоумышленника оперативно задержали.

Злоумышленника оперативно задержали.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге 8 августа на улице Белинского мужчина ограбил цветочный павильон. Как сообщает городское УМВД, налетчик, угрожая ножом флористу, забрал из кассы девять тысяч рублей и убежал.

- Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа отдела полиции № 7 изъяла следы обуви и пальцев рук предполагаемого злоумышленника, - рассказала полиция.

Злоумышленника оперативно задержали, им оказался неработающий и ранее судимый за имущественные преступления, разбой, грабеж и кражу екатеринбуржец. Он сознался в содеянном, на него завели уголовное дело по статье «Кража», ему грозит срок до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время оперативники проверяют подозреваемого на причастность к иным преступлениям, совершенным на территории областного центра. Ведется расследование.