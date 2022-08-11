В Екатеринбурге женщина на иномарке сбила шестилетнего мальчика

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге женщина на иномарке Renault Clio устроила ДТП. Как сообщает городская Госавтоинспекция, 11 августа в 18:20 на улице Ленина поселка Шабровский свердловчанка сбила шестилетнего мальчика на велосипеде, который переезжал дорогу.

- В результате ДТП пострадал 6-летний мальчик, с различными травмами доставлен в ДГКБ № 9, - рассказали в ГИБДД.

Отец ребенка рассказал, что сын гулял со старшей сестрой, был сбит иномаркой, когда возвращался домой.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге на улице Техническая произошло ДТП. Как сообщает городская Госавтоинспекция, 10 августа в 20:20 иномарка Hyundai Accent сбила 10-летнего школьника, который шел по ходу движения транспорта.