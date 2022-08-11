Вместе со специалистами он проехал несколько остановок. Фото: ОАО "Уралтрансмаш"

В Нижнем Тагиле на обкатку выехал новый ретро-трамвай. По слова мэра города Владислава Пинаева, он вместе со специалистами «Тагильского трамвая» и «Уралтрасмаша» проехал несколько остановок.

- Знаете, очень комфортно, хорошо идёт! Скоро все желающие смогут оценить этот экскурсионный транспорт, - написал глава Нижнего Тагила на своей странице ВКонтакте.

Напомним, что власти Свердловской области подарили Нижнему Тагилу к его 300-летию два ретро-трамвая. Их будут сдавать в аренду, устраивать экскурсии по городу, а также проводить мероприятия.

Вагоны поставит завод «Уралтрансмаш». Первый трамвай должен прибыть в город в ближайшие дни. В мэрии «КП-Екатеринбург» рассказали, что состав приехал вечером 10 августа.