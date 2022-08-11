В Ирбите вспыхнула квартира

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Ирбите на улице Первомайская вспыхнула квартира. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 11 августа в 15:55.

- На площади одного квадратного метра повреждена входная дверь квартиры, расположенной на первом этаже муниципального двухэтажного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали две пожарные машины и десять спасателей. Пламя было потушено местными жителями до приезда сотрудников МЧС. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что на Эльмаше днем, 11 августа вспыхнула квартира в многоэтажке на Фрезеровщиков, 39 а. Огонь охватил площадь в четыре квадратных метра. Спасатели из задымленного подъезда при помощи масок дыхательных аппаратов вывели трех человек, один из них был передан прибывшей бригаде скорой медицинской помощи.