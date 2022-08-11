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Общество11 августа 2022 15:15

В Свердловскую область поступило 66 новых автомобилей для больниц

Большая часть машин отправятся в Атинское медучреждение
Анастасия БАШКИРЦЕВА
В Южный управленческий округ поступит 11 машин. Фото: Минздрав Свердловской области

В Южный управленческий округ поступит 11 машин. Фото: Минздрав Свердловской области

В Свердловскую область поступило 66 новых автомобилей для больниц. Как сообщает Министерство здравоохранения региона, машины предназначены для доставки врачей к пациентам, госпитализации больных и транспортировки биоматериалов в лаборатории.

- Больше всего автомобилей поедет трудиться в Атинскую центральную районную больницу и Верхнесалдинскую центральную городскую, - сообщили в Минздраве.

В Южный управленческий округ поступит 11 машин, в Восточный – 20, а все остальные автомобили поедут трудится Западный, Северный и Горнозаводской.

Ранее мы писали, что в городскую клиническую больницу №40, где лечат заболевших коронавирусом жителей Свердловской области, поступило новое оборудование для лечения тяжелобольных пациентов.