Мост через Нижнетагильский пруд хотят сделать достопримечательностью

Мэр считает, что мост – гордость города. Фото: ТГ-канал Евгения Куйвашева

На пресс-конференции мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что планирует сделать мост через городской пруд достопримечательностью. Об этом сообщило издание TagilCity.

- Есть желание, чтобы к нам приезжали гости специально посмотреть на архитектурную подсветку моста. В области вроде бы нет подобных объектов. Если в УрФО есть что-то подобное, то, наверное, на северах. Но в близлежащем доступе нет, - сообщил глава Нижнего Тагила.

Мэр считает, что мост – гордость города. Подсветка конструкции будет зажигаться каждую ночь в соответствии с требованиями к освещению дорог. В выходные огни будут гореть в другом режиме. Будет ли включается музыка – неизвестно.

Напомним, что мост через пруд в Нижнем Тагиле откроют 12 августа, в день празднования 300-летия города. Грандиозный проект, на которого потратили почти пять миллиардов рублей, подходит к концу.