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Общество11 августа 2022 13:50

В Свердловской области выявили вредные вещества в воздухе из-за лесных пожаров

Обнаружены превышения по нескольким показателям
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Врачи советуют жителям территорий, которые накрыл смог, не находиться долго на свежем воздухе

Врачи советуют жителям территорий, которые накрыл смог, не находиться долго на свежем воздухе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Севере Свердловской области в воздухе выявили загрязняющие вещества. Они появились из-за лесных пожаров. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

- По результатам завершенных исследований выявлены превышения ПДК следующих загрязняющих веществ: оксид углерода, взвешенные вещества (Североуральск), оксид углерода (Пелым, Ивдель), - говорится в сообщении.

Врачи советуют жителям территорий, которые накрыл смог, не находиться долго на свежем воздухе. Также не стоит открывать окна и вместо контактных линз носить очки. Кроме того, следует пить больше воды, промывать глаза, нос и горло.

При загрязненном воздухе лучше не курить. Выходя на улицу, медики рекомендуют использовать маски и респираторы.

Ранее спасателям удалось локализовать крупный природный пожар в труднодоступном районе Пелымского городского округа. Сейчас с огнем борются больше 50 пожарных и два болотохода.