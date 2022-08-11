В Свердловской области выявили вредные вещества в воздухе из-за лесных пожаров

Врачи советуют жителям территорий, которые накрыл смог, не находиться долго на свежем воздухе Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Севере Свердловской области в воздухе выявили загрязняющие вещества. Они появились из-за лесных пожаров. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

- По результатам завершенных исследований выявлены превышения ПДК следующих загрязняющих веществ: оксид углерода, взвешенные вещества (Североуральск), оксид углерода (Пелым, Ивдель), - говорится в сообщении.

Врачи советуют жителям территорий, которые накрыл смог, не находиться долго на свежем воздухе. Также не стоит открывать окна и вместо контактных линз носить очки. Кроме того, следует пить больше воды, промывать глаза, нос и горло.

При загрязненном воздухе лучше не курить. Выходя на улицу, медики рекомендуют использовать маски и респираторы.

Ранее спасателям удалось локализовать крупный природный пожар в труднодоступном районе Пелымского городского округа. Сейчас с огнем борются больше 50 пожарных и два болотохода.