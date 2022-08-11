В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле обновят общественный транспорт

В 2023 году Екатеринбурге обновят парк троллейбусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году Екатеринбурге обновят парк троллейбусов, а в Нижнем Тагиле – трамваев. Изменения в госпрограмму, которые предусматривают замену общественного транспорта , утвердили на заседании правительства Свердловской области. Об сообщает департамент информационной политики.

- Мы утвердим правила предоставления межбюджетных трансфертов на приобретение трамваев в Нижнем Тагиле. Для этого в рамках проекта «Чистый воздух» в федеральном бюджете предусмотрено более 800 миллионов рублей, - заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Документы, утвержденные правительством, позволят Нижнему Тагилу в 2022 году получить 520 миллионов рублей на сокращение выбросов. А в 2023 году выделят 312 миллионов рублей. На эти средства купят 12 трамвайных вагонов.

Он добавил, что Екатеринбургу дополнительные деньги на обновление общественного транспорта выделят в рамках госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года».

Ранее Минпромторг РФ одобрил заявку свердловского губернатора Евгения Куйвашева на предоставление миллиарда рублей. Деньги должны поступить в 2022 году. Также благодаря внесенным изменениям, предусмотрены 65 миллионов рублей на софинансирование лизинга уборочной и спецтехники для Екатеринбурга.