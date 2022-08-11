Ребенку-инвалиду из Нижнего Тагила дали квартиру только после вмешательства прокуратуры

Ребенок живет в малоимущей многодетной семье Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле малоимущей семье из семи человек, воспитывающей двухлетнего ребенка-инвалида, дали квартиру только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает свердловское надзорное ведомство.

- Несовершеннолетний в силу своего состояния здоровья имеет право на предоставление жилого помещения во внеочередном порядке, однако на момент проверки семья жильем не обеспечена, - говорится в сообщении прокуратуры.

Ведомство обратилось с иском в суд. Оно потребовало предоставить семье жилье во внеочередном порядке по договору социального найма. Требования прокурора удовлетворили.

Требования прокурора удовлетворены органом местного самоуправления до вынесения судебного решения. Семье вручили ключи от квартиры.