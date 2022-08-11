Екатеринбуржцы начали продавать на Avito вещи из магазина H&M

Фото: скриншот сайта Avito

В Екатеринбурге начали продавать вещи из магазина H&M. Объявления о продаже новой одежды стали появляться на сайте бесплатных объявлений Avito.

- Продам новое платье на девочку бренда H&M с бирками. Размер 86 см (12-18 месяцев). Подойдёт на 24 месяца тоже. Очень яркое, красивое, - пишет владелица объявления Виктория.

Екатеринбуржцы продают боди, детские платья, украшения из популярного масс-маркета. При этом, на некоторых вещах еще имеются оригинальные бирки. К своим объявлениям пользователи прикрепляют фотографии. При этом, пользователи отмечают, что торг неуместен.

Напомним, 11 августа спустя пять месяцев открылись магазины одежды H&M. Об возобновлении работы они не предупреждали. В настоящий момент, открыты посетителям два магазина - в ТЦ «МЕГА» и ТЦ Veer Mall. Теперь вокруг масс-маркета ажиотаж и екатеринбуржцы выстроились в большую очередь, чтобы закупиться впрок.