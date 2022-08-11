Велосипедисту-онанисту из Нижнего Тагила «светит» реальный срок

Поведением мужчины недовольны местные жители. Фото: паблик "Черный список Тагила"

Велосипедист с Вагонки Нижнего Тагила, который любит кататься по родному району без трусов и заниматься онанизмом при детях, грозит реальный срок – на него возбудили уголовное дело. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил руководитель пресс-службы МВД РФЙ по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Речь идет о 35-летнем местном жителей по имени Иван, который ранее отбывал срок за наркотики в ИК №51, освободился он три года назад.

- Только за последний месяц полиция Нижнего Тагила привлекала его к административной ответственности за мелкое хулиганство 5 раз. В связи с неадекватным поведением, представители МВД направляли его в медучреждение с соответствующим профилем. Однако врачи не усмотрели в здоровье Ивана отклонений и отпустили. Сейчас он вновь задержан и находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством, так что очередной встречи с колонией, ему ждать недолго, - рассказал Валерий Горелых «КП-Екатеринбург».

Ранее «Комсомолка» писала о неадекватном мужчине, на которого в органы правопорядка пожаловались жители Вагонки. Он катается по району на велосипеде без трусов, и при виде детей начинает заниматься онанизмом.

Родителей такое поведение возмутило, они пожаловались в полицию, а потом пообещали рассказать об этом в мэрию Нижнего Тагила.

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