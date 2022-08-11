Погрузка на железной дороге в Свердловской области выросла на 11,7% и составила почти 6 млн тонн в июле

Фото из архива РЖД

За 7 месяцев погружено 40,3 млн тонн (+10,1%). С начала года по железной дороге отправлено:

строительных грузов – 16,4 млн тонн (рост в 1,3 раза к январю-июлю 2021 года);

руды железной и марганцевой – 7,3 млн тонн (+1,1%);

черных металлов – 6 млн тонн (+3,3%);

руды цветной и серного сырья – 3,3 млн тонн (-3,1%);

цемента – 1,3 млн тонн (-13,6%);

флюсов – 1,2 млн тонн (-4,5%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 728 тыс. тонн (+0,2%);

лома черных металлов – 675 тыс. тонн (-11,5%);

лесных грузов – 595 тыс. тонн (-7,5%);

химикатов и соды – 382 тыс. тонн (+1,8%);

кокса – 255 тыс. тонн (-17,9%).

В целом на Свердловской железной дороге в январе-июле 2022 года погрузка составила 83,6 млн тонн.