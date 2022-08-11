Погрузка на железной дороге в Свердловской области выросла на 11,7% и составила почти 6 млн тонн в июле

Фото из архива РЖД
За 7 месяцев погружено 40,3 млн тонн (+10,1%). С начала года по железной дороге отправлено:
строительных грузов – 16,4 млн тонн (рост в 1,3 раза к январю-июлю 2021 года);
руды железной и марганцевой – 7,3 млн тонн (+1,1%);
черных металлов – 6 млн тонн (+3,3%);
руды цветной и серного сырья – 3,3 млн тонн (-3,1%);
цемента – 1,3 млн тонн (-13,6%);
флюсов – 1,2 млн тонн (-4,5%);
промышленного сырья и формовочных материалов – 728 тыс. тонн (+0,2%);
лома черных металлов – 675 тыс. тонн (-11,5%);
лесных грузов – 595 тыс. тонн (-7,5%);
химикатов и соды – 382 тыс. тонн (+1,8%);
кокса – 255 тыс. тонн (-17,9%).
В целом на Свердловской железной дороге в январе-июле 2022 года погрузка составила 83,6 млн тонн.