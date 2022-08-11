На стройплощадке «Екатеринбург-Сити» обнаружили объекты культурного наследия

На стройплощадке нашли культурный слой города XVIII-начала XX веков Фото: Алексей БУЛАТОВ

На стройплощадке квартала «Екатеринбург-Сити» обнаружили объекты культурного наследия. Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области включило участок, где их нашли, в соответствующий перечень.

Речь идет об участке в границах улиц Бориса Ельцина, Челюскинцев, Октябрьской революции и Боевых Дружин. Там нашли культурный слой Екатеринбурга XVIII-начала XX веков.

В приказе ведомства говорится, что на земле нельзя проводить любые земляные работы. Кроме того, документ вводит запрет на строительство.

Квартал «Екатеринбург-Сити» появится на правом берегу городского пруда в границах улиц Бориса Ельцина, Челюскинцев, Октябрьской революции и Боевых Дружин. Его будут строить на протяжении 10 лет «УГМК-Застройщик». Общий объем инвестиций составит 50 миллиардов рублей. Ранее редакция «КП-Екатеринбург» подробно рассказывала о том, что появится в новом квартале.