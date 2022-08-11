Очереди выстроились на десятки метров Фото: Дарья ЧИПУРИНА

В Екатеринбурге 11 августа 2022 года, спустя почти пять месяцев, вновь открылся магазин H&M. Пока магазины массмаркета работают в ТЦ «МЕГА» и ТЦ Veer Mall.

Об открытии магазины заранее никто не предупреждал, поэтому утром в H&M еще можно было попасть без толкучки. Сейчас желающим обновить гардероб придется постоять в очередях минимум полчаса.

Очереди начали выстраиваться в магазины H&M ближе к полудню. Внутри магазина, расположенного в «Меге», работает две кассы, в ней ожидание может занять до 40 минут.

- В каком-то телеграмм-канале выставили информацию о том, что магазин открылся. Я ее увидела. Села на автобус и приехала сразу, - рассказывает один из счастливых покупателей.

Цены на товары в большинстве своем остались прежними, как и до закрытия магазинов в стране.

- На какие-то позиции цены поднялись, на какие-то остались такими же. Распродажи как были, так и остались в каждом отделе, - уточнил «КП-Екатеринбург» продавец-консультант магазина.

В основном люди берут осеннюю одежду, реже летнюю. Берут большими сумками, чтобы закупиться впрок.

Напомним, магазины H&M временно закрылись по всей России 3 марта 2022 года. Вновь магазины открылись в начале августа. Сначала в Москве, затем в Санкт-Петербурге, а после и в других городах. 11 августа 2022 H&M открылся и в Екатеринбурге.

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