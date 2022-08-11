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Происшествия11 августа 2022 7:58

Нападение на ребенка обошлось владельцу пса из Черноисточинска в 25 тысяч рублей

Такое решение вынес суд
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Бобик укусил ребенка и подставил хозяина

Бобик укусил ребенка и подставил хозяина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

29 марта 2022 года домашний пес по кличке Бобик, охраняющий частный дом в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом, укусил девятилетнего ребенка за ногу, причинив травму.

Родители мальчика обратились в прокуратуру, а сотрудники ведомства – в Пригородный районный суд. В начале августа судья принял решение оштрафовать хозяина пса на 25 тысяч рублей. Установлено, что пес гулял без намордника и присмотра хозяина. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

По данным прокуратуры, владелец животного обязан следить за питомцем, а в случае пес причинит вред человеку – возместить вред.