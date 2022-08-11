В Екатеринбурге поймали 35-летнего вора бритв

На мужчину завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция поймала подозреваемого в воровстве бритв из супермаркета на улице Сыромолотова. Об этом сообщает городское УМВД.

- Сумма ущерба, причиненного торговой точке, превысила шесть тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Преступление произошло днем 1 августа. Мужчина вошел в магазин и, убедившись, что менеджеры за ним не наблюдают, схватил с прилавка бритвенные станки. Затем прошел мимо касс и скрылся.

Стражи порядка опросили на месте сотрудников магазина и начали оперативно-розыскные мероприятия. Им удалось задержать подозреваемого. Им оказался 35-летний мужчина, уже судимый за кражу. Его доставили в отделение полиции. Вор бритв признался в преступлении и объяснил, что продал украденное неизвестному.

На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.